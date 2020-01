Benefizkonzert : Musiker spielen für einen guten Zweck

Benjamin und Sebastian Scheuermann. Foto: TV/Sebastian Scheuermann

Neumagen-Dhron (red) Ein Benefizkonzert für den an Krebs erkrankten Nick Heinsdorf wird am Sonntag, 26. Januar, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Dhron veranstaltet. Mitwirkende sind Sebastian Scheuermann (Orgel), Benjamin Scheuermann (Saxofon), der Männergesangverein Trittenheim sowie der Kirchenchor Dhron und Tenor Karl-Heinz Falkenburg.

Es erklingen überwiegend heitere Werke von Bach und Beethoven bis hin zum Jazz.