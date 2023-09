Wertvolle Katzenrarität wird vermisst Wittlicherin sucht ihren „kleinen Leoparden“

Wittlich · In Wittlich wird eine wertvolle Rassekatze vermisst – was in der Region häufiger vorkommt. Aber sollte man Züchtungen wie Bengalkatzen, die tausende Euro kosten können, tatsächlich als Freigänger aus dem Haus lassen? Darüber sprechen wir mit einem Züchter sowie der Tierschutzorganisation Tasso.

21.09.2023, 11:09 Uhr

Bengalkatze Kater „Hope“ aus Wittlich-Bombogen wird vermisst 11 Bilder Foto: Privat

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Wo ist Kater „Hope“? In Wittlich-Bombogen wird eine tierische Rarität vermisst. Denn das knapp drei Jahre alte Tier sieht nicht aus wie eine gewöhnliche Hauskatze, sondern wie ein kleiner Leopard. Bei dem Mitte September entlaufenen Kater handelt es sich um eine „Bengalkatze“. Diese besondere Katzenrasse trägt ein Stück Wildkatze in sich, da sie aus einer Kreuzung von Hauskatzen und der asiatischen Leopardkatze hervorgeht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bengalkatze Kater „Hope“ aus Wittlich-Bombogen wird vermisst