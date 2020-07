Leseprojekt : Wenn der Volksfreund festintegriert ist

WITTLICH-WENGEROHR So viele Benninghoven-Auszubildende wie noch nie in fünf Jahren profitieren vom Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ - und haben seit August 2019 einiges gelernt.

Die Rekordzahl von zehn Benninghoven-Auszubildenden nimmt im aktuellen Projektjahr am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil. Seit vergangenen August nutzen diese jungen Menschen aus dem ersten Ausbildungsjahr und aus allen Abteilungen des Weltmarktführers in Sachen Asphaltmischanlagen aus Wittlich-Wengerohr die Möglichkeit, sich täglich über die wichtigsten Themen aus der Region und aller Welt zu informieren. Die Azubis erhalten sowohl die gedruckte TV-Ausgabe und können zudem die digitale Variante inklusive ePaper nutzen, um sich auch über den Tag immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen.

Teil des Projekts, an dem Benninghoven zum fünften Mal in Folge teilnimmt, ist auch ein monatlicher Wissenstest, bei dem aktuelle Themen aus der Zeitung abgefragt werden - als zusätzliche Motivation für die Teilnehmer, sich noch intensiver mit dem Volksfreund auseinanderzusetzen. Ausbildungsleiterin Martina Kappes freut sich über die rege Teilnahme der Auszubildenden und deren Interesse am Projekt: „Im fünften Jahr unserer Teilnahme haben zehn Azubis das Angebot genutzt, was uns als Unternehmen sehr freut. Wir möchten damit natürlich unsere Azubis fördern. Ziel ist ganz klar die Erweiterung der Allgemeinbildung sowie die Wissens- und Wortschatzvertiefung. Dass das Projekt auch in diesem Jahr von unseren Ausbildenden als durchweg positiv bewertet wurde, erfüllt uns mit Stolz und bestätigt uns darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“