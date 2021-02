Bernkastel-Wittlich : Beratertag für Gründer

Bernkastel-Wittlich Der Beratertag der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) am Donnerstag, 4. März, richtet sich an Existenzgründer und Unternehmen mit Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz, die die Finanzierung ihres Vorhabens durch die Einbeziehung öffentlicher Mittel optimieren wollen.

Darauf weist der Kreis hin. Beraten werden die Möglichkeiten der Einbindung öffentlicher Mittel in die Finanzierungen von Gründungsvorhaben; auch Betriebsübernahmen, Franchise, Beteiligungen und Nebenerwerbsgründungen; sowie alle Wachstums- und Festigungsinvestitionen von Unternehmen.

Unternehmer haben die Möglichkeit, ihr Vorhaben mit den Experten der ISB zu besprechen. Die kostenlosen Beratungsgespräche werden als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt.