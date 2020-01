Gesundheit : Beratung über Spondylodese

Wittlich (red) Die Spondylodese-SHG Mittelmosel-Eifel bietet am Donnerstag, 16. Januar, ab 14.30 Uhr eine kostenlose Beratung im Mehrgenerationenhaus in Wittlich an.

