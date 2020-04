Hilfe : Beratungsstelle Demenz steht weiterhin zur Verfügung

Bernkastel-Wittlich Seit März 2019 ist die Beratungs- und Koordinierungsstelle/Schwerpunkt Demenz im Kreis Bernkastel-Wittlich wieder personell besetzt. Die Stelle ist beim Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück in der Geschäftsstelle in Wittlich angesiedelt.

Nach einem Jahr kann Ulrike Jung-Ristic Zwischenbilanz ziehen. „Meist sind es Angehörige, die sich an die Beratungsstelle wenden. Ihre Not ist oft groß und der Bedarf nach Information und Aussprache in der Regel hoch. Die Fragen reichen dabei von Möglichkeiten der Diagnostik, über Unsicherheiten im Umgang mit den dementiell veränderten Menschen, bis hin zur Schilderung von Be- und Überlastungssituationen im täglichen Miteinander sowie Fragen nach eventuellen Entlastungsangeboten“, so die Caritasmitarbeiterin.