Geschichte : Das Wunder im Kautenbachtal

Wie haben die Gäste das Wellness in der Grotte in früheren Zeiten erlebt? Der Irmenacher Heimatforscher Hans Schneiss besitzt einen Zeitungsartikel von 1881, in dem ein Augenzeuge ausführlich davon berichtet:

„...Dieser Fahrstollen führt von hier aus ab, er ist eben so hoch durch feste Felsen gesprengt; bald wird er in erschreckender Weise anders. Die festen, geschlossenen Steinmassen verschwinden, ein enges, niedriges Tragwerk von Holz hat die Aufgabe, die losen Erdschichten am Einsturz zu verhindern. Als unsere unterirdischen Wanderer zu dieser Stelle gelangten, machten sie große Augen, sie fühlten, daß ihre Lage bedenklicher wurde. Ein erleuchtetes Glied der Gesellschaft machte Vorschläge, vorzudringen und weder rechts und links zu schauen. … Nach abermaliger Wanderung von einigen 100 Schritten zeigten sich wieder feste Felsen, das niedrige Tragwerk verschwand, der Gang wurde höher und nun kündigte sich die Badestätte durch Rauschen und Tosen an. In kaum einer Minute standen unsere Badelustigen am Eingang einer ziemlich geräumigen Grotte von festem, Sicherheit versprechendem Gestein. An beiden Seiten fanden sie Bänke in dasselbe gehauen. Im Hintergrunde zeigte sich ein Behälter, gediehlt und mit Sitzen für die Badenden versehen. In diesen Behälter ergoß sich kristallhell, dampfend und sprudelnd, herabfallend eine ansehnliche Wassermasse. Triefend vor Schweiß, durch die Wärme der Grotte, saßen sie behaglich in den Fluthen des reinsten Crystallwassers bei einander. Die großen Erwartungen wurden weit übertroffen. Beinahe eine Stunde badeten sie im Schein ihrer Lampen mit Hochgenusse, den nur ein solches Bad hervorzurufen im Stande ist.