Gesundheit : Ein Anruf, ein Vorwurf und die Folgen

Ein Patient hat behauptet, vom Bereitschaftsdienst in seinem Zuhause nicht versorgt worden zu sein. Die Kassenärztliche Vereinigung weist das vehement zurück. Foto: TV/Sabine Zimmer

Wittlich Mit Verärgerung hat die Ärztliche Bereitschaftspraxis Wittlich auf die Anschuldigungen eines Patienten reagiert. Der Wittlicher hatte behauptet, trotz Atemnot am Wochenende nicht zu Hause behandelt worden zu sein.

An Fieber, Husten, Atemnot und der Angst, an Corona erkrankt zu sein: Darunter litt ein Wittlicher an einem Septemberwochenende. Wie er damals klagte, wollten ihm die Ärzte aus der Bereitschaftspraxis Wittlich nicht zu Hilfe kommen, um ihn in den eigenen vier Wänden zu behandeln (der TV berichtete).

Nach eigenen Angaben fühlte sich der 65-Jährige an diesem Wochenende zu krank und schwach, um auf den eigenen Beinen das Haus zu verlassen und die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Wittlicher Krankenhaus aufzusuchen.

Er griff zum Telefon. Gegenüber dem TV hatte der 65-Jährige behauptet, an diesem Septemberwochenende mehrfach mit Ärzten der Bereitschaftspraxis Wittlich telefoniert zu haben. Den diensthabenden Ärzten warf er vor, ihm trotz schwerwiegender Symptome einen Hausbesuch verweigert zu haben.

Damit erhob der 65-Jährige schwere Vorwürfe gegen die Ärzte des Wittlicher Bereitschaftsdienstes. Die Kassenärztliche Vereinigung kann sich erst jetzt und damit Wochen später, nachdem der Patient sie nun von der Schweigepflicht entbunden hat, ganz konkret zu diesem Vorfall äußern, was vorher aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich war.

Dr. Rainer Saurwein, Leiter der Stabsstelle Kommunikation der KV Rheinland-Pfalz, sagt, die Ärztliche Bereitschafspraxis Wittlich sowie die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hätten auf die Anschuldigungen des Patienten, am Wochenende nicht zu Hause behandelt worden zu sein, mit „großer Verärgerung“ reagiert.

Nachdem der Patient die Ärzte der KV von der Schweigepflicht entbunden hat, können sich auch die Ärzte zu den Vorwürfen äußern und Stellung beziehen. Ihrer Darstellung nach sind die Vorwürfe haltlos:

Hilfe abgelehnt „Die Bitte um einen Hausbesuch, wie der Patient behauptet hat, gab es in der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Wittlich (ÄBP) an dem betreffenden Wochenende gar nicht“, erklärt Norbert Schmitt, Leiter des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Wittlich. „Wir wissen nicht, wo der Herr angerufen hat, auf keinen Fall jedoch bei uns in der ÄBP Wittlich. Patienten können sich darauf verlassen, dass sie medizinisch notwendige Hausbesuche auch erhalten“, erklärt Schmitt. Aber wenn der 65-Jährige mit Krankheitssymptomen damals nicht in Wittlich angerufen hatte, wo dann?

Die Kassenärztliche Vereinigung weiß es. Wie Saurwein erklärt, habe der Wittlicher am Sonntag, 27. September, um 18.58 Uhr nicht in der Bereitschaftspraxis in Wittlich, sondern bei einer landesweiten Servicehotline der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Patientenservice 116117, angerufen.

Dort habe der Wittlicher mit medizinischem Personal der KV gesprochen. Saurwein: „Eine Ersteinschätzung wurde durchgeführt. Aufgrund der Schwere der geschilderten Symptome sei akuter dringender Handlungsbedarf festgestellt worden. „Dem Herrn wurde aufgrund der Schwere der Indikation angeboten, den Rettungsdienst anzufordern.“

Dieses Angebot, sagt Saurwein, habe der Betroffene allerdings mit der Begründung abgelehnt, dass er nicht ins Krankenhaus wolle. Und damit nicht genug: Dem Wittlicher sei bei dem Telefonat mit der landesweiten Servicestelle auch noch „ein Anruf durch einen diensthabenden Arzt der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Wittlich zur Klärung des Behandlungsbedarfs angeboten worden“, sagt Saurwein. Aufgrund der geschilderten Symptome und seines Wunsches, einen Corona-Test zu erhalten, sei dem Anrufer darüber hinaus noch eine Arztpraxis mit Coronasprechstunde und Testangebot genannt worden.

Doch auch dieses Hilfsangebot habe der Anrufer aus Witlich abgelehnt, sagt Saurwein. „Er teilte daraufhin mit, dass er seine Hausärztin selbstständig kontaktieren möchte.“ Wie die Kassenärztliche Vereinigung klarstellt, ist demnach in der Bereitschaftspraxis Wittlich gar „kein Anruf“ dieses Mannes eingegangen.

„Die Vorwürfe gegen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst Wittlich sind haltlos“, sagt Saurwein. Und: Die Mitarbeiterin des Patientenservicetelefons habe korrekt gehandelt. Saurwein: „Die Ablehnung des Rettungsdienstes und die Ablehnung durch einen Arzt angerufen zu werden sind Indizien dafür, dass der Anrufer seine Symptome dramatisiert hat und es ihm prioritär darum ging, einen Corona-Test zu bekommen, ohne seine Wohnung verlassen zu müssen.“

Reaktion Wochen nachdem er die Vorwürfe gegen die Bereitschaftspraxis Wittlich erhoben hatte, hat der TV den 65-Jährigen nochmals auf den Vorfall angesprochen. Auch er erinnere sich mittlerweile daran, so sagt er, an dem besagten Wochenende nicht die Bereitschaftspraxis Wittlich, sondern die landesweite Hotline der KV angerufen zu haben. „Mir ging es an diesem Wochenende so schlecht“, sagt er, „bei 40 Grad Fieber habe ich gar nicht verstanden, mit wem ich da telefoniert habe, da war ich im Delirium.“