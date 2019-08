Sprayer beschädigen Bergkapelle in Kröv

Kröv (red) Unbekannte haben Im Zeitraum von Montag, 19. August, 20 Uhr, bis Dienstag, 20. August, 10 Uhr, die Außenfassade der Bergkapelle in Kröv durch mehrere Graffiti beschädigt. Bei den Graffiti handelt es sich um den Schriftzug „Pasha”, die Zahlenkombination „4520” und die Buchstaben „VE”.

Hinweise an die Polizei in Bernkastel-Kues unter Telefon 06531/9527-0 oder an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.