Kommunalpolitik : Berglicht hat wieder einen Ortsbürgermeister

Berglicht Michael Reusch ist neuer Ortsbürgermeister von Berglicht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist der 55-Jährige einstimmig zum Nachfolger von Gerhard Oberweis gewählt worden. Als Erster Beigeordneter haben die Ratsmitglieder Edgar Manz, als Zweiten Beigeordneten Bernhard Reusch bestimmt.

Alle Personen sind einstimmig gewählt worden, sagt der Ortsbürgermeister. „Ich bin voll berufstätig und hatte keine Absicht, Ortsbürgermeister zu werden“, sagt Michael Reusch. In den vergangenen Monaten habe er jedoch die Geschäfte der Ortsgemeinde geführt und gemerkt, dass er einiges bewegen kann. Zudem sei Reusch, der seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv ist, von Bürgern angesprochen worden. Was er als erstes in Angriff nehmen will, will er mit seinem Gemeinderat absprechen. Die Infrastruktur in dem rund 430 Einwohner zählenden Ort stimme, sagt er. Für den ehemaligen Kindergarten und ein weiteres Haus in Gemeindebesitz müssten jeweils eine Verwendung gefunden werden. Vera Höfner, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang, sagt, sie freue sich, dass die viertgrößte Ortsgemeinde der VG wieder einen Ortsbürgermeister habe. Reusch sei als ehemaliger Beigeordneter in den Themen drin und könne die Geschicke der Gemeinde weiterführen. Jetzt seien noch in den Gemeinden Breit, Lückenburg und Horath die Posten des Ortsbürgermeisters unbesetzt.