Kirmes : Bergweiler feiert Finten-Kirmes

Bergweiler (red) Die traditionelle Bergweiler „Finten-Kirmes“ wird am Sonntag, 4. August gefeiert. In einer feierlichen Prozession starten die Gäste um 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Johannes Apostel in Bergweiler zur Finten-Kapelle.

