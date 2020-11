Glaube : Andachten in der Pfarrkirche

Bergweiler Das Hausgebet im Advent in Bergweiler findet am Donnerstag, 10. Dezember, um 17 Uhr findet in der Pfarrkiche St. Johannes statt. Die Teilnehmer werden in einer Liste, die vorort geführt wird, erfasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken