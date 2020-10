Geschichte : Auswanderer erobert US-Biermarkt

Die beiden Werbepostkarten zeigen das großräumige Brauereigebäude und Verpackungszentrum der früheren Stroh Brewery Company in Detroit. Foto: Markus Philipps

Kirn Bernhard Stroh aus Kirn war einer der bedeutendsten Unternehmer der US-Metropole Detroit. Sein vor 170 Jahren gegründeter Brauereibetrieb entwickelte sich einst zu einer der größten Getränkefirmen der USA.

Was hat das Markenzeichen einer bekannten US-amerikanischen Brauerei mit dem Wappen eines alten Adelsgeschlechtes an der Nahe gemeinsam? Vor mehr als 150 Jahren wählte der preußische Auswanderer Bernhard Stroh das historische Wappen der Wildgrafen von Kyrburg als Vorbild für das Firmenlogo seines in Detroit ansässigen Brauereibetriebes. Seither dient das abgewandelte Adelswappen mit der Darstellung eines brüllenden Löwen als Markenlogo der einstigen Stroh Brewery Company und ihrer heutigen Nachfolgegesellschaft Stroh Brewing Company.

Der am 20. August 1822 geborene Firmengründer war das dritte Kind des in Kirn beheimateten Ehepaars Georg Friedrich und Juliana Stroh, geborene Nonweiler. Die Eltern betrieben einst eine Gaststätte sowie eine kleine Brauerei in Kirn an der Nahe. Gemäß der langjährigen Familientradition erlernte Sohn Bernhard das Handwerk der Bierherstellung im väterlichen Brauhaus. Nach Ausbruch der Revolution von 1848/1849 emigrierte der 26-jährige Hunsrücker nach Amerika und ging mit einer Gruppe deutscher Siedler nach Brasilien. Später zog er in die Vereinigten Staaten von Amerika, um sich dort zunächst in der Stadt Harrisburg im US-Bundesstaat Pennsylvania niederzulassen. Dort fand Stroh vorübergehend eine Anstellung als Brauer bei der Firma Barnitz Brewery.

Info Erfolgreiche Eifeler Auswanderer Neben Bernhard Stroh entwickelten sich auch die in der Eifel geborenen Auswanderer Peter Schoenhofen aus dem Salmtal und die Gebrüder Sigmund und Emil Stulz aus Wittlich zu großen Getränkeherstellern in Amerika.

1850 siedelte der gebürtige Kirner in den US-Bundesstaat Michigan über, wo er in der Metropole Detroit ein eigenes Unternehmen ins Leben rief. Sein neugegründeter Brauereibetrieb produzierte leichtes Lagerbier nach der damals neuartigen Methode der Pilsener Brauart. Der in edlen Kupferkesseln hergestellte Gerstensaft sollte sich rasch als lukrativer Verkaufsschlager erweisen, was zum Aufbau eines größer werdenden Kundenstamms führte. Im März 1853 heiratete der aufstrebende Unternehmer seine erste Frau Eleonora Stroh, geborene Hauser (1833-1868). Ein Jahr darauf brachte sie den ersten Sohn und Firmennachfolger Bernhard jr. (1854-1916) zur Welt. Im Zuge der Expansion seines schnell wachsenden Betriebes errichtete Stroh um 1865 eine größere Fabrikanlage und stieg fortan zu einem der wohlhabendsten Bierbarone der Stadt Detroit auf.

Nach seinem Tod am 23. Juni 1882 führte Sohn Bernhard jr. die frühere Lion‘s Head Brewery unter neuem Namen weiter. Dank der Einführung neuer Methoden der Haltbarmachung und Nutzung moderner Kühlwagen dehnte sich der Kundenkreis der Bernhard Stroh Brewing Company bis in weite Teile der USA hinein aus. 1908 übernahm Bernhards Bruder Julius (1856-1939) die Leitung des Familienbetriebes und setzte die Produktion des beliebten Pilsener Biers mit der europäischen Feuerbraumethode erfolgreich fort. Während der späteren Zeit der amerikanischen Prohibition musste die Stroh Brewery Company ihre Produktion jedoch notgedrungen auf alkoholfreie Produkte wie Malzbier, Limonaden und Speiseeis verlagern. Nach dem Ende des nationalen Alkoholverbots konnte der Braubetrieb ab 1933 wieder in vollem Umfang aufgenommen und ausgebaut werden.

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entwickelte sich das expandierende Unternehmen durch Ankauf mehrerer Konkurrenzfirmen zu einem der bedeutendsten Getränkehersteller der USA. Seinerzeit gehörte der in der East Elizabeth Street ansässige Brauereibetrieb zu den größten industriellen Unternehmen der Großstadt Detroit.

Im Rahmen ihrer vielfältigen Marketingmaßnahmen nutzte die Firma unter anderem gläserne Werbeschilder sowie bunt bedruckte Postkarten, auf denen die weitläufigen Fabrikgebäude der Brauerei abgebildet waren.