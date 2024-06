Abzocke oder gerechtfertigt? Leser ärgert sich über 30-Euro-Knöllchen auf Aldi-Parkplatz an der Mosel

Zum Wocheneinkauf fährt ein Volksfreund-Leser, der anonym bleiben will, mit seiner Frau öfter nach Bernkastel-Kues, um im Discounter Aldi einzukaufen. So auch am Dienstag, 14 Mai. Wie er dem Volksfreund jetzt mitteilte, sei er um 11 Uhr auf den Parkplatz gefahren, habe sein Auto geparkt, einen Einkaufswagen geholt und sei dann mit seiner Frau einkaufen gegangen. Ein paar Wochen später erhielt er eine Zahlungsaufforderung der Nexobility-GmbH in Höhe von 30 Euro, weil er offenbar die Parkdauer überschritten habe. Die Nexobility-GmbH kontrolliert den Parkplatz des Markts. Höchstparkzeit: eineinhalb Stunden. „Hiermit möchte ich Ihnen ein großes Ärgernis auf dem Aldi-Parkplatz in Bernkastel-Kues schildern. Das tue ich deswegen, weil ich den Vorgang nur als Abzocke bezeichnen kann“, erklärt der Mann. Nach seiner Schilderung habe er um 12.30 Uhr an der Kasse einen Betrag von 108,53 bezahlt. Das sei auf dem Datumsstempel der Quittung zu sehen.