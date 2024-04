„Das ist der Wahnsinn!“ Anwohner kritisieren Pläne für Schiffsanleger in Bernkastel-Kues

Sie seien laut, eine Umweltschande und förderten Massentourismus: Flusskreuzfahrtschiffe stoßen vielerorts auf Kritik. Aktuell ist das in Bernkastel-Kues der Fall, wo sich Bürger gegen den Ausbau zweier Anleger am Kueser Moselufer wehren. Dort sollen im Bereich Moselauen/Thanisch Spitz künftig insgesamt vier Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig an zwei Anlegestellen ankern können.