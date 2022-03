Freizeit : Das Riesenrad kommt wieder

Bernkastel-Kues Ab Samstag können die Bernkasteler wieder in die Luft gehen: Das Riesenrad geht dann in Betrieb.

Aus der Not der Corona-Krise heraus geboren, hat sich das Riesenrad inzwischen einen festen Platz im Bernkastel-Kueser Terminkalender erobert. Die Attraktion am Moselufer zieht Einheimische wie Touristen alljährlich in ihren Bann. Am kommenden Samstag, 2. April, drehen sich die 24 Gondeln des Riesenrads wieder.