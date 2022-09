Bernkastel-Kues : O Mosella: Weinfest der Mittelmosel startet mit Moselblümchen und Winzerkittel (Fotos/Video)

54 Bilder Eröffnung des Moselweinfestes in Bernkastel-Kues am Donnerstag

Bernkastel-Kues Wenn sich Hunderte Menschen in Moselblümchen- und und Winzerkittel-Tracht auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues treffen, ist das Weinfest der Mittelmosel bereits in vollem Gange. Bis zum 5. September läuft das Fest. Während Gäste in moselländischer Gastfreundschaft schwelgen, treibt die Einheimischen ein ganz anderes Thema um.

Nee, fotografieren lassen will sich das kleine blonde Mädchen in seinem hübschen Moselblümchen-Kleid nicht. Gerade haben sich die beiden Mütter mit ihren Kindern zum Bild aufgestellt, da zieht sie ein Schnütchen und rennt weg. Die Jungs in ihren winzigen Winzerkitteln hinterher. Pech! Sie hopsen und tanzen viel lieber zur Blasmusik der Lesurataler Musikanten aus Maring-Noviand.

Es ist 18 Uhr. Der Marktplatz vor dem Rathaus in Bernkastel-Kues füllt sich stetig. Immer mehr Menschen in Trachten versammeln sich, denn mit dem traditionellen Abend der Moselblümchen und Winzerkittel wird das Weinfest der Mittelmosel eröffnet. Und Tradition halten viele hoch an der Mittelmosel. Deshalb sind sie hierher gekommen.

Info Festsplitter: Wein, Gastronomie und Das Angebot an Wein- und Essenständen beim Weinfest der Mittelmosel ist vielfältig. Wir haben den Check gemacht, welche Angebote es gibt und was sie kosten: An den zahlreichen Weinständen präsentieren Winzer der Mittelmosel ihre Tropfen bereits ab 2 Euro für 0,1 Liter, auch frischen Federweißen schenken viele aus. Die Preise sind moderat. Einer der teuersten Weine ist ein Bernkasteler Doctor, Riesling Kabinett vom Weingut Wwe Thanisch aus Bernkastel-Kues, für 5,50 Euro pro 0,1 Liter Glas, Dafür ist der aber auch ein besonders edles Getränk. Kinder dürfen Traubensaftschorle trinken. Am Weinstand vor dem Rathaus kostet ein 0,1 Liter Glas gerade mal 50 Cent. Wer bei soviel Flüssigkeitsaufnahme zwischendurch den Toilettenwagen aufsuchen muss, zahlt mehr: 1 Euro. Na gut, alles wird teurer, auch das Austreten. Schlemmen bis der Bauch kugelrund ist, können Festbesucher an den vielen vielen Essenständen. Aber es gibt nicht nur Schwenksteak und Bratwurst an jeder zweiten Bude. Das Angebot ist weit gefächert. Kompliment! Omas Reibekuchen für 4.50 Euro konkurrieren mit ofenfrischem Flammkuchen ab 5 Euro. Auch Vegetarier und Veganer finden etwas, um ihren Magen zu füllen: Frittierter Blumenkohl mit Soße nach Wahl für 8 Euro, Champignons mit Knobisoße für 6 Euro, Churros (spanisches Fettbgebäckl) ab 5 Euro oder süße oder salzige Crepes. Das frisch gesmokte Pulled Chicken verströmt seinen Duft auf der Festmeile, im Brötchen kostet es 8 Euro. Ebenso lecker riecht es beim Thailänder: Er bietet vier Frühlingsrollen ab 5 Euro, dazu gebratene Thainudeln, gebratenes Gemüse und gebackene Entenbrust, für die verlangt er aber 14 Euro. Das Alte Missionshaus setzt auf eine Mischung von modern und traditionell: Klassische Rindburger gibt es für 10 Euro, Gräwes mit Kassler für 6,50 Euro, ein Schaschlicktopf für 6,50 Euro. Wer bei diesem Angebot hungrig nach Hause geht, ist selbst schuld.

Wie Sabine aus Bernkastel-Kues. „Brauchtum muss leben“, sagt sie. „Meine Oma trug schon Moselblümchen, das ist Tradition. Donnerstags trifft man Menschen, die man aus der Schule kennt ebenso wie alte Bekannte. Das ist schön.“ Heute ist sie auf Silvia und Doris gestoßen. Silvia ist seit 48 Jahren bei der Bernkasteler Bürgerwehr und hat ihre Trompete dabei. Doris erzählt stolz, dass sie damals vor 49 Jahren das erste Mädchen gewesen sei, dass bei der Bürgerwehr überhaupt mitspielen durfte.

Während die Mini-Moselblümchen mit den Mini-Winzerkitteln Fangen spielen ist es 18.30 Uhr geworden. Jetzt wird es ernst. Bianca Waters, Pressesprecherin der Stadt Bernkastel-Kues, steigt auf die Bühne und begrüßt die Hundertschaften. „Alle bekommen jetzt ein Weinglas, in dem Pralinen und eine Gewinnspielkarte stecken. Mit dem Glas können sie zu einem Winzer gehen und sich einschenken lassen.“

Mosella Kira I. und ihre beiden Prinzessinnen Mara und Anna-Lena sowie Bürgermeister Wolfgang Port, ebenfalls im schmucken Winzerkittel, leisten derweil moralischen Beistand. Denn nachdem alle ihr Glas ergattert haben, sollen die Moselblümchen und Winzerkittel die Quizkarte ausfüllen. Und nein: Vorsagen gilt nicht! Eine einzige Frage müssen sie beantworten: „Aus wie vielen Teilen besteht ein Moselblümchen? Aus zwei, vier, fünf oder sechs Teilen?“

Eine einfache Frage für die meisten. „Schwieriger dürfte sie allerdings nicht sein“, witzelt ein Gast und linst seiner Bekannten im Moselblümchen über die Schulter. Die Blasmusik spielt. Zur Inspiration. Die Karten werden später in zwei Boxen eingeworfen, fein säuberlich getrennt nach Geschlecht.

Jetzt dürfen alle noch schön lächeln und winken für die Fotokameras und los geht’s. Die Bernkasteler Bürgerwehr vorneweg, dahinter die Mosella mit ihren Prinzessinnen - begleitet von Bürgermeister Port - dahinter die Moselblümchen und Winzerkittel und dahinter das normale Volk. Sie ziehen über die Weinstraße Richtung Priwitzer Bühne am Ende der Festmeile. Geballte moselländische Tradition. Wie wirkt das eigentlich auf die vielen Touristen? Elisabeth und Werner aus Dormagen (Nordrhein-Westfalen) sind oft in Bernkastel-Kues, aber zum ersten Mal auf dem Weinfest. Ihr erster Eindruck ist „super“. „Schön, dass es hier Weine von der ganzen Mittelmosel gibt. Man muss nicht zu jedem Winzer extra hinfahren. Wir können alles auf dem Fest probieren.“

Die beiden Ehepaare aus Schweden sehen das ähnlich. Leif und Lena aus Göteborg schwärmen vom schönen Wetter, der schönen Stadt Bernkastel-Kues und den guten Weinen. Gemeinsam mit ihren Freunden Birgitta und Dag fahren sie die Mosel hinauf und wieder hinunter und besuchen Winzerorte. „Es ist ein nettes Fest“, sagt Dag. „Wir sind schon zu fünften Mal an der Mosel, waren aber noch nie beim Weinfest der Mittelmosel. Wir mögen Riesling sehr.“

Sarah aus Wintrich und Laura aus Bernkastel sind mit Riesling quasi groß geworden. Die beiden besten Freundinnen genießen den ruhigen Donnerstagabend, um zu plaudern und gemütlich ein Glas Wein zu trinken. „Das Weinfest lässt man sich nicht entgehen“, sagen beide. „Am Samstag kommen wir wieder“. Dann ist Party angesagt.

Gefeiert werden kann auf dem Weinfest vom 2. bis 5. September. Das Programm ist so bunt wie die Moselblümchen.