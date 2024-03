Autorenlesung aus „Stimme der Angst“ Ein Bestsellerautor zum Anfassen: Arno Strobel liest in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues · Bestseller- und Krimiautor Arno Strobel, der in der Region Trier lebt, sorgte am Freitagabend für eine ausverkaufte Heilig-Geist-Kirche in Bernkastel-Kues.

16.03.2024 , 15:00 Uhr

Von Monika Traut-Bonato