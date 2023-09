Aufnahmeeinrichtung reaktiviert Bis zu 450 Flüchtlinge sollen nach Bernkastel-Kues kommen

Die Nachricht kam für viele Bürger unerwartet und kurzfristig: Vergangenen Freitag bestätigte die Landesregierung der Verbandsgemeindeverwaltung in Bernkastel-Kues, dass das Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues erneut für die Aufnahme von Flüchtlingen angemietet wurde. Das leer stehende Hotel Moselpark wird damit erneut zu einer Aufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA) Hermeskeil. Eine Bürgerinformation war für den Dienstag dieser Woche angesetzt. Wie Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, dem TV gegenüber erklärte, wurden noch am Freitagnachmittag Flugblätter gedruckt und an die betroffenen Haushalte in der Nachbarschaft auf dem Kueser Plateau verteilt, um die Bürger zu informieren. Rund 100 Anwohner und Kommunalpolitiker fanden dann den Weg am Dienstagabend ins Kurgastzentrum auf dem Plateau.