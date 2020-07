Bauarbeiten : Bernkastel-Kues bleibt erreichbar

Die Arbeiten am Brückenkopf und am Kreisel sind von März bis Juli 2021 geplant. Danach beginnt der zweijährige Ausbau der Cusanusstraße . Foto: Ursula Schmieder

Bernkastel-Kues Im Vorfeld des ab 2021 anstehenden zweijährigen Ausbaus der Cusanusstraße setzt die Stadt Bernkastel-Kues auf Bürgerbeteiligung.

Über reine Verschönerungsarbeiten lässt sich leicht diskutieren. Doch damit ist es in der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues nun einmal nicht getan. Denn dort müssen vor Jahrzehnten verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden. Und da sich die Stadt seither weiterentwickelt hat, wie etwa Neubaugebiete zeigen, müssen Abwasserrohre teils durch deutlich dickere ersetzt werden. So wie aktuell an der Baustelle in der Saarallee, Einmündung Triniusstraße, wo dafür mehr als fünf Meter tief gebaggert wurde. Eine echte Herausforderung steht voraussichtlich von März bis Juli 2021 an: mit dem Ausbau des sich anschließenden Kreisels und des Brückenkopfes. Die Moselbrücke muss dann drei Monate voll gesperrt werden – für Autos und Radfahrer, nicht aber für Fußgänger. Entschädigen dafür sollen Zeltbrückenfeste oder auch Präsentationen von Betrieben auf der Brücke.

Danach wird über zwei Jahre hinweg die Cusanusstraße bis auf Höhe des Schulzentrums ausgebaut (siehe Info). Anwohner sind sich daher bewusst, was da auf sie zukommt. Das dürfte auch die sachliche Stimmung einer Versammlung erklären, zu der die Stadt eingeladen hatte. Da sie frühzeitig informierte, konnten sich Betroffene intensiv damit befassen, mit welchen Einschränkungen der Straßenausbau für sie verbunden sein wird. Dennoch gab es vereinzelt Sorgen, eventuell wochenlang nicht erreichbar zu sein, was Stadtbürgermeister Wolfgang Port aber entkräftete. Straßensperrungen würden generell nur abschnittsweise und mit wenigen Metern Länge eingerichtet. Unternehmen, Geschäfte, Seniorenheim und Privathäuser seien daher immer zugänglich, wenn auch zeitweise nur von einer Seite aus oder vorübergehend nur zu Fuß. Mit zusätzlichen Fahrzeugstellplätzen wie etwa am Forum will die Stadt zudem Anwohnern wie Beschäftigten und Kunden der Stadt Ausweichmöglichkeiten bieten. Port geht davon aus, dass die Stellplätze zumindest für Anwohner kostenfrei sein werden.

Info Ausbau der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues Beteiligt sind der Landesbetrieb Mobilität (LBM) als Straßenbauträger, für die Erneuerung von Abwasser- und Wasserrohren die Werke der Verbandsgemeinde und für die Bürgersteige die Stadt Bernkastel-Kues. Der Ausbau der 1,3 Kilometer ist in mehreren Bauabschnitten vorgesehen: ab Brückenkreisel bis Stiftsweg, Stiftsweg bis Kreisel Arndtstraße (Aldi), Kreisel Arndtstraße, Kreisel bis Sparkasse, Sparkasse bis Bosch-Dienst und bis oberhalb Lidl-Discounter, Wasserleitung ab Lidl bis Kreuzung Schulzentrum. Vorausgegangen ist der Ausbau der Triniusstraße, an deren Einmündung zur Saarallee riesig dimensionierte Abflussrohre verlegt wurden, was weitgehend abgeschlossen ist. Im nächsten Schritt wird die Saarallee von dort bis zum Brückenkreisel ausgebaut (Oktober bis März 2021). Anfang nächsten Jahres wird dann - in drei Schichten - der Bereich Kreisel Moselbrücke mit Brückenkopf bis in die Bahnhofstraße rein ausgebaut, wofür die Brücke drei Monate gesperrt wird.