Verkehr : Burgbergtunnel öffnet am 5. Juli

Burgbergtunnel öffnet am 5. Juli

Bernkastel-Kues Das Umwege-Fahren hat ein Ende - zumindest vorerst: Ab 5. Juli wird der Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues geöffnet. Im November muss er dann wieder geschlossen werden.

Der seit Ende letzten Jahres gesperrte Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues wird voraussichtlich am Nachmittag des 5. Juli wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadt Bernkastel-Kues mit.

Derzeit werden im Tunnel noch die Asphaltdeckschicht und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Sobald diese abgeschlossen sind, wird der Tunnel in Bernkastel-Kues wieder provisorisch in Betrieb genommen. Laut Landesbetrieb Mobilität, der die Baumaßnahme Ergänzungstunnel plant, soll dies im Laufe des kommenden Freitags, 5. Juli sein. Die Arbeiten laufen dann aber auch weiter – allerdings außerhalb der Tunnelfahrbahn. Zur Sicherheit der Arbeiter wird die Tunnelzufahrt vom Hunsrück kommend auf 30 km/h Geschwindigkeit reduziert.

Bis Anfang November bleibt die Vollsperrung aufgehoben – in der ersten Novemberwoche erfolgt dann wieder die Schließung des Tunnels bis ins Folgejahr 2020. Zu Ostern sollen alle Arbeiten dann verrichtet sein, so dass der Verkehr wieder dauerhaft durch den Tunnel laufen kann. Im zweiten Bauabschnitt von November bis Gründonnerstag wir die Tunneltechnik im Fluchttunnel neu verlegt und in der alten Röhre wird die Technik aufgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht.