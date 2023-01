Wirtschaft : Mit Kleinkunst Kunden gewinnen – Das plant Bernkastel-Kues an den verkaufsoffenen Sonntagen 2023

Foto: Janett Philipps

Bernkastel-Kues Lichtaktionen, 1000 Primeln und ein gratis Gläschen Wein: Wie der Werbekreis Bernkastel-Kues den in der Pandemie angeschlagenen Einzelhandel mit verkaufsoffenen Sonntagen beleben will.

Einfach am Sonntag die Geschäfte öffnen – das geht schon lange nicht mehr. Eine Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz hat solchen Verkaufsaktionen die Vorgabe gemacht, dass mit dem verkaufsoffenen Sonntag ein Veranstaltungsformat verbunden sein muss, das potenziell mehr Interessenten anzieht als der verkaufsoffene Sonntag selbst.

Werbekreis Bernkstel-Kues macht aus Not eine Tugend

Aus dieser Not hat der Werbekreis bereits vor der Pandemie eine Tugend gemacht, in dem er zum Beispiel Kleinkunst-Aktionen mit dem verkaufsoffenen Sonntag kombinierte. Aber dann kam die Corona-Pandemie – ein Rückschlag für den Einzelhandel, besonders in den kleineren Städten wie Bernkastel-Kues.

2023: Bernkastel-Kues bietet vier verkaufsoffene Sonntage an

Frank Hoffmann, Vorsitzender des Werbekreises, will dieses Format nun wieder beleben. An vier Sonntagen in diesem Jahr werden die Geschäfte in Bernkastel geöffnet sein und werden mit jeweils abgestimmten Events flankiert. Am 19. März startet der Primel-Sonntag. Frank Hoffmann: „Wir verschenken an diesem Tag 1000 Blumen an Menschen, die uns besuchen. Das wurde bislang immer gut angenommen.“ Der Termin sei bewusst recht früh gewählt, um besonders der Bekleidungsbranche die Möglichkeit zu geben, ihre Frühjahrskollektionen zu präsentieren.

„Bernkastel lacht“ am Muttertag 2023

Weiter geht es dann mit dem 14. Mai (Muttertag), der unter dem Motto „Bernkastel lacht“ stehen soll. „Wir bieten an diesem Sonntag ein Straßentheaterfestival am Marktplatz und am Karlsbader Platz. Damit richten wir uns auch an neue Kunden außerhalb der Region, die Bernkastel-Kues besuchen. Dieses Wochenende um den Muttertag ist immer sehr stark besucht und deshalb richtet sich das Angebot auch an Touristen,“ sagt Hoffmann.

Den Sommer über, in der Hauptsaison, werden keine Einkaufssonntage angeboten, da die Stadt ohnehin sehr stark besucht werde.

„Heimatschoppen“ am 8. Oktober 2023