Keinen Cent für seinen Strom Darum hat ein Hobby-Stromproduzent Streit mit dem Netzbetreiber

In einem kleinen Moselort in der der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues lebt ein Elektroingenieur, der als Pionier in Sachen umweltbewusster Energieversorgung schon seit den 1980er-Jahren innovative Ideen umgesetzt hat. Sein Eigenheim hatte er bereits 1984 mit einer Außenisolierung, einer Drei-Scheibenisolierung sowie einer Luft-Wasser-Wärmepumpe – so lange gibt es die Technik schon – ausgestattet.