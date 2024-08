In Bernkastel-Kues Mehr als 200 Fahrzeuge: Das war das Oldtimer-Treffen am Zylinderhaus

Bernkastel-Kues · Am Wochenende ging das 51. Auto-Union- und DKW-Treffen am Zylinderhaus in Bernkastel-Kues über die Bühne. Wir waren dabei.

04.08.2024 , 14:56 Uhr

Von Andreas Sommer