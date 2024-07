Tourismus und Heimatliebe „Eine Insel der Glückseligkeit“: So sieht diese Buchhändlerin Bernkastel-Kues in 2030

Mehr Zeit, das wünschen sich viele Menschen. Petra Görtz zum Beispiel hat davon nur sehr wenig, wie sie selbst sagt. Ist verständlich, immerhin betreibt sie gleich zwei Buchhandlungen, eine in Cochem und eine in Bernkastel-Kues. Das ist schon ein gutes Stück, das die 54-Jährige da mehrfach in der Woche zur Arbeit fährt. Deswegen muss sie, als der Volksfreund anruft, erst mal überlegen, ob sie für ein Gespräch bereit ist über die Zukunft von Bernkastel-Kues. Ob sie Lust darauf hat, ist keine Frage. Schließlich liegt ihr die Region am Herzen.