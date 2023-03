Weinkönigin in Bernkastel-Kues Die neue Mosella heißt Franka

Franka Port stammt aus dem Bernkastel-Kueser Stadtteil Andel und hat gerade ihr Abitur gemacht. Erfahrungen bringt sie schon mit, denn sie war Weinprinzessin in Andel und hilft ihrem Großvater in seinem Weingut. „Da habe ich schon als Kind meine Zeit verbracht und hatte viel Spaß bei der Weinlese,“ sagt sie. Mit Spontanität und Offenheit will sie ihr Amt angehen. „Wein bedeutet für mich, einen schönen Abend mit der Familie oder Freunden zu verbringen“, sagt sie. Als Hobby nennt sie den Pferdesport.