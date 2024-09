Seine Orgelmusik wird heute noch gespielt Büste in Bernkastel-Kues erinnert an bedeutenden Komponisten

Wer ist der berühmteste Sohn der Stadt Bernkastel-Kues? Da geht kein Weg an Nikolaus Cusanus vorbei. Die Herkunft des Kardinals und Philosophen (1401-1464) wird an mehreren Stellen sichtbar: zum Beispiel in seinem Geburtshaus, im von ihm gestifteten Cusanus-Stift, nebst der Kapelle, in der sein Herz begraben ist, an der Sonnenuhr auf der Brücke und am Verkehrskreisel am Stadteingang (aus Richtung Wehlen).