Sport & Freizeit : Eintritt im Moselbad Bernkastel-Kues wird bis zu 70 Prozent teurer

Im Moselbad in Bernkastel-Kues wird der Eintritt noch im Jahr 2023 teurer. Foto: TV/Praktikantin Anna Zonker

Bernkastel-Kues Nach umfangreicher Sanierung im Moselbad soll der Badespaß zukünftig teurer werden. Wann die Preiserhöhung kommt und was die verschiedenen Karten kosten.

In den vergangenen zwei Jahren flossen Millionen Euro in die notwendige Sanierung des Moselbads in Bernkastel-Kues. Das Schwimmbad, das aus den frühen 1970er Jahren stammt verfügt über ein Frei- und ein Hallenbad und wurde umfangreich energetisch saniert. Zudem wurden die Duschen und weitere Bereiche komplett erneuert.

Der Sportausschuss der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hat zwischenzeitig beschlossen, die Eintrittspreise zu erhöhen.

Die neuen Eintrittspreise im Moselbad

Hintergrund seien auch die enorm gestiegenen Energiekosten, wie Bürgermeister Leo Wächter erläutert. Deshalb wurde die Gestaltung der Eintrittspreise nochmals im Ausschuss diskutiert. Das Gremium beschloss, die Preise zu erhöhen: Für Erwachsene bis zu 70 Prozent. Der Einzeleintrittspreis für Erwachsene soll daher von 3,50 Euro auf 6 Euro erhöht werden. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche von 2 Euro auf 3,50 Euro. Die 10er-Karte für Erwachsene mit einer Ersparnis von 80 Prozent wird in Zukunft statt 28 Euro 48 Euro kosten. Die 40er-karte mit einer Ersparnis von 71 Prozent statt 100 Euro 170 Euro.

Am Beispiel der Einzelsaisonkarte Freibad rechnete das Gremium durch, dass unter Zugrunde­legung der aktuell gültigen Preise bei Nutzung des Bades an 50 Prozent der Öffnungstage eine Ersparnis von 54 Prozent gegenüber dem Einzeleintritt, bei Nutzung an 75 Prozent der Öffnungstage eine Ersparnis von 69 Prozent und bei Nutzung an allen Öffnungstagen eine Ersparnis von 77 Prozent gegeben ist.

Bei einer Saisonkarte für Hallen- und Freibadsaison beträgt die Ersparnis bei Nutzung des Bades an 50 Prozent der Öffnungstage 82 Prozent gegen­über dem Einzeleintritt, bei Nutzung an 75 Prozent der Öffnungstage 88 Prozent und bei Nutzung an allen Öffnungstagen 91 Prozent. Daraus folgterte das Gremium, dass die bisherigen Saisonkarten „sehr preisgünstig“ waren und bereits bei mittlerer Ausnutzung der Jahressaisonkarte gegenüber dem Einzeleintritt nur noch eine Kostendeckung von 18 Prozent gegeben ist.

Modernisiertes Bezahlsystem für das Moselbad

Im Zuge der Baumaßnahme wurde zudem ein zeitgemäßes Bezahlsystem eingeführt. Dazu wurde ein Webshop eingerichtet, in dem der Badegast ein Ticket buchen kann, dann einen QR-Code erhält und mit diesem das Drehkreuz im Bad passieren kann.

Im Rahmen dieses Systems ist der Verkauf von Saisonkarten schwierig, da mit einer Saisonkarte der unbegrenzte Eintritt während der Saison möglich ist. Der ent­sprechende QR-Code könnte an andere Personen weitergegeben werden und somit hätten alle Personen, die im Besitz des QR-Codes sind, während der Gültigkeit der Saisonkarte unbegrenzten Eintritt. Um diese Missbrauchsgefahr auszuschließen, sollen die bisherigen Saisonkarten durch Wertkarten ersetzt werden. Mit dem Wertkartensystem könne Betrug vorgebeugt werden, da jeder Eintritt abgebucht wird. Die Wertkarten sollen für einen bestimmten Betrag erhältlich sein, aber eine höhere Wertigkeit haben. Dazu wurde ein gestaffeltes Wertkartensystem entwickelt: Von der 10er Karte zu 48 Euro bis zur 150er Karte zu 450 Euro

Die Wertkarte für zehn Eintritte bietet dem Badegast eine Ersparnis von 20 Prozent gegen­über dem Einzeleintritt. Die Ersparnis erhöht sich kontinuierlich und beträgt bei der Wertkarte für 150 Eintritte 50 Prozent gegenüber dem Einzeleintritt.

Gründe für die Preiserhöhung im Moselbad

Der Vorsitzende merkte an, es handle sich zwar um eine relativ beträchtliche Er­höhung, man müsse jedoch auch sehen, dass die Preise seit mehreren Jahren nicht mehr angepasst wurden und dass aktuell rund 2,8 Millionen Euro und vor einigen Jahren bereits rund eine Million Euro in die Sanierung des Moselbads investiert wurden. Ebenfalls sei zu be­denken, dass die Energiekosten in die Hunderttausende gehen und neben den Personalkosten die höchsten Ausgaben darstellen. Daher sei die Erhöhung angemessen. Zudem seien die Preise für Vereinsnutzungen günstiger und für alle Schulen kostenlos. Ebenso ist der Eintritt für Kinder bis ein­schließlich 3 Jahre frei.