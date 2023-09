Wohnungsmarkt Keine Satzung gegen neue Ferienwohnungen: Darum entscheidet Bernkastel-Kues anders als Trier

Es ist ein Thema, das den Stadtrat von Bernkastel-Kues schon seit längerer Zeit beschäftigt: Soll die Zahl der Ferienwohnungen in irgendeiner Form gedeckelt werden, um Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen? Um das zu klären, hatte die Verwaltung eine Wohnraum-Bedarfsanalyse in Auftrag geben, deren Ergebnisse nun vorliegen. Um es vorweg zu nehmen: In Bernkastel-Kues gibt es keine Überlegungen mehr, den Bau oder die Nutzung von Ferienwohnungen einzuschränken.