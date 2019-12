Brauchtum : Fackelschwimmen mit dem Nikolaus

Bernkastel-Kues Ein bekanntes Schauspiel ist am Samstag, 7. Dezember, an der Brücke zwischen Bernkastel und Kues sowie am Moselufer zu sehen. Gegen 18 Uhr steigen mehr als 100 Fackelschwimmer der Sporttaucher Octopus und befreundeter Vereine einer alten Tradition folgend mit brennenden Fackeln in die Mosel.

Sie schwimmen eine Strecke von rund 1200 Metern zwischen dem Kueser Hafen und dem Alter Moselbahnhof Bernkastel.

Die Ankunft der Fackelschwimmer wird vom Heiligen Nikolaus begleitet, der in einem Boot des Bernkasteler Rudervereins 1874 befördert wird. Anschließend verteilt der Nikolaus Geschenke.

Seit mehr als 40 Jahren zählt das Fackelschwimmen zu den Hauptattraktionen des Bernkasteler Weihnachtsmarkt. Am Kueser Hafen setzt sich das Lichtermeer in Bewegung. Der Fluss treibt die Schwimmer vorbei an Schaulustigen, die die Schwimmer mit viel Beifall begrüßen.