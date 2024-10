Bleibt die Außenstelle? Hotel Moselpark: So geht es mit der Flüchtlingsunterkunft in Bernkastel-Kues weiter

Mal ist es geöffnet, mal geschlossen: Das Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues, das einer Traben-Trarbacher Investorengruppe gehört, wird seit 2022 zeitweise als Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Hermeskeil genutzt. Der Grund: Die Kapazitäten der AfA in Hermeskeil reichen nicht mehr aus, um die Flüchtlingsströme zu bewältigen. Da kam die Idee auf, das sanierungsbedürftige Hotel Moselpark zu nutzen, das seinen regulären Gästebetrieb ohnehin eingestellt hatte.