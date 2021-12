Natur : Forste erholen sich nach und nach

Maring-Noviand/Bernkastel-Kues Dank eines kühlen und nassen Sommers konnten sich die Baumbestände in den Forsten an der Mosel erholen.

„In diesem Jahr konnte der Wald aufatmen,“ berichtet Revierförster Martin Hermanns vom Forstamt Bernkastel-Noviand. Die Ursache ist in dem nassen und kühlen Sommer zu finden, denn der regelmäßige Niederschlag habe die arg in Mitleidenschaft genommenen Fichtenbestände revitalisiert. In den trockenen und heißen Sommern der Vergangenheit litten die Bäume unter dem Befall von Borkenkäfern. Die Insekten siedeln sich unter der Rinde an und vermehren sich rasch. Durch die höheren Niederschläge konnten die Bäume mehr Harz bilden, das vor diesem Befall schützt. Das hat auch die Menge an Schadholz verringert, so dass sich der Holzpreis erholen konnte.