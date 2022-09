Die Region auf Google Maps : „Prunkstück von Bernkastel-Kues“: Rezensionen auf Google feiern ein geheimes Kunstwerk

Bernkastel-Kues Eine klare Formensprache und ein Motiv mitten aus dem Leben: Haben Sie auch schon dieses versteckte Highlight von Bernkastel-Kues bemerkt? Dem Internet ist es nicht verborgen geblieben.

Es gibt viele gute Gründe, Bernkastel-Kues zu besuchen. Denn selbst an der Mosel ist es nicht überall so schön wie hier. Schon allein die Altstadt zieht viele Touristen an – und das ist wirklich noch nicht alles, was es zu erleben gibt! Man ist mitten in einer beliebten Urlaubsregion, jährlich lockt das Weinfest der Mittelmosel die Besucher an und im Winter gehört der Weihnachtsmarkt zu den schönsten weit und breit.