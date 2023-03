Bevölkerung wächst „Wir haben jetzt Wohnungsnot“: Immer mehr Menschen wollen in Bernkastel-Kues wohnen

So kann die Realität manche Studien und Statistiken überholen: Hatte das Statistische Landesamt in Bad Ems in seiner Studie aus dem Jahr 2010 für den Landkreis Bernkastel-Wittlich im Jahr 2020 eine Bevölkerung von 106.281 Einwohnern vorhergesagt, so waren es 2020 tatsächlich 112.685 Menschen, die im Landkreis lebten, wie auf der Homepage der Behörde zu lesen ist. Für 2040 wurde 2010, als der „demografische Wandel“ noch in aller Munde war, gar das Scheitern an der 100.000er Grenze mit 97.236 Menschen prognostiziert. Tatsächlich geht es aber wieder aufwärts: Für 2040 prognostiziert die aktuelle Studie einen weiteren Zuwachs auf insgesamt 113.588 Menschen im Landkreis.