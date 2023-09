Tourismus an der Mosel Happy End für Hausboot-Streit in Bernkastel-Kues

Seit Sommer vergangenen Jahres bietet der Unternehmer Ludwig Koller Übernachtungen auf Hausbooten in Bernkastel-Kues an. Auf der Online-Buchungsplattform „booking.com“ hat er überragende Bewertungen erhalten. Seine Gäste bezeichnen die Unterkunft als außergewöhnlich, zumal sie am Ufer nahe an der Bernkastel-Kueser Altstadt liegt. Mit dieser Geschäftsidee betrat er vergangenes Jahr Neuland, denn bislang gab es solche Übernachtungsangebote, zu denen auch ein Bootsausflug zählt, im Bereich Bernkastel-Kues noch nicht.