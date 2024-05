Pizza, Käsebrötchen oder Chicken Curry? Mittagessen unter zehn Euro: Wo das in Bernkastel-Kues möglich ist

Die meisten Menschen werden es wohl kennen: Die Mittagspause auf der Arbeit naht und damit auch die Frage, was es heute zu Essen gibt. Da sollte es schnell gehen, Kochen kommt also nicht infrage. Und: Am besten bewegt sich die Speise der Wahl in einem preiswerten Rahmen. Wir haben in Bernkastel-Kues nachgeschaut, wo es für zehn Euro eine Speise mit Getränk gibt.