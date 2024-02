Gaststätte im Hotel Kastel Indisches Restaurant in Bernkastel-Kues eröffnet wieder

Wer Butter Chicken, Lamm Masala oder Ente Korma liebt, der hat in Bernkastel-Kues nun die Wahl. Neben dem lange etablierten indisch-pakistanischen Restaurant Taj Mahal am Karlsbader Platz gibt es jetzt eine zweite Adresse für Hungrige. Im Hotel Kastel in der Karlstraße, nahe des Marktplatzes, wird nun ebenfalls wieder indisch gekocht.