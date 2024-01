Gegen die Hitze im Sommer Kostenlose Erfrischung – Bernkastel-Kues stellt Trinkwasserbrunnen auf

Sommer in der Stadt: Die Hitze steht über dem Asphalt. Schattige Plätze sind Mangelware. Die mitgebrachten Wasserflaschen sind leer. Und ein Erfrischungsgetränk in einem Lokal oder einem Geschäft gibt der Geldbeutel nicht mehrfach her. Da wäre es doch schön, wenn es öffentliche Trinkwasserbrunnen gäbe, an denen sich hitzegeplagte Menschen erfrischen könnten. Immer mehr Städte und Gemeinden bieten diesen Service an – demnächst auch Bernkastel-Kues.