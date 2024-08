Stadtbürgermeister und Erste Beigeordnete Die Neuen in Bernkastel-Kues: Roman Bastgen und Alexandra Monzel im Interview

Der neue Bürgermeister von Bernkastel-Kues hat gerade sein Büro im Rathaus bezogen. In dem Raum in dem historischen Gebäude am Marktplatz stehen massive Eichenmöbel, die Gediegenheit ausstrahlen. Alte Gemälde und Statuen schmücken die Wände. In einem Erker steht der Bundesbanner neben der Stadtfahne. Bleiverglaste Fenster geben dem einfallenden Sonnenlicht einen warmen Farbton. So ein wenig scheint die Zeit in diesem Büro still zu stehen. Für das neue Führungsteam der Moselstadt steht die Zeit jedoch nicht still. Ganz im Gegenteil. Der 39-jährige Bastgen ist als jüngster von drei Kandidaten mit einer großen Mehrheit zum Bürgermeister gewählt worden. Die 37-jährige Alexandra Monzel, die als Rechtspflegerin am Amtsgericht arbeitet, ist seine Erste Beigeordnete. Volksfreund-Redakteur Hans-Peter Linz hat das dynamische Duo zum Interview getroffen.