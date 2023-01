Neuerscheinung : „Glück und Erfolg sind kein Zufall“: Mentaltrainerin aus Bernkastel-Kues bringt erste Bücher auf den Markt

Nadine Berdi bringt ihre ersten beiden Bücher auf den Markt. Foto: Monika Traut-Bonato

Bernkastel-Kues Viele kennen sie noch aus führender Position bei einer Wittlicher Bank. Doch inzwischen ist Nadine Berdi auf ganz anderen Pfaden unterwegs. Was die Schließung der Bank mit ihr machte, wie sie darauf reagierte und worum es in ihren Büchern geht.

Bücher schreiben, das ist für Nadine Berdi (wieder einmal) etwas Neues. Die 46-jährige Mentaltrainerin aus Bernkastel-Kues arbeitet seit sechs Jahren als Highlevel-Mentorin von Führungskräften und Selbstständigen. Berdi ist zudem Gründerin der energetischen Leistungspsychologie (elp). Das sei, so sagt sie, deutschlandweit eine neue Methode zum direkten Auflösen von Blockaden im Unterbewusstsein. Bevor sie in die Coaching-Branche wechselte, hatte sie ihr Leben völlig umgekrempelt. In ihrem ersten Berufsleben war sie Bankangestellte, hatte den Beruf von der Pike auf erlernt. Zuletzt, nach 25-jähriger Berufstätigkeit, war Nadine Berdi in führender Position bei einer Bank in Wittlich. Dann kam der Bruch.

Der Werdegang von Nadine Berdi – und der große Bruch

INFO Die Bücher Nadine Berdi: „Mit elp zum Erfolg“ und „Mit elp zum Glück“. Erschienen Dezember 2022, 1. Auflage, Selbstverlag, VK-Preis 19,95 € Erhältlich als Taschenbuch: Buchhandlung Goertz, Bernkastel-Kues, Altstadtbuchhandlung Wittlich, Buchhandlungen Schulz-Ebrecht und Carl Schmidt in Idar-Oberstein; im Online-Shop (www.nadine-berdi.de), als E-book bei Amazon und online, als Taschenbuch ebenfalls demnächst bei Amazon. Lesungstermine werden noch bekannt gegeben.

Aufgewachsen ist die heute 46-jährige in einem Dorf nahe Idar-Oberstein, wo ihre Eltern einen Handwerksbetrieb hatten. Die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit, die sie dort früh mitbekam, haben sie geprägt. Nach dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums begann sie mit ihrer Bankausbildung. Für Nadine Berdi, mittlerweile Mutter eines kleinen Sohnes, war 2015 Schluss bei der Bank, als die Filiale in Wittlich geschlossen wurde. Sie verließ die sichere Arbeitsstelle. „Ich hatte gesehen, was das reine Ertragsdenken mit Menschen macht. Das wollte ich nicht mehr. Und ich wollte auch nicht nach Koblenz oder Mainz wechseln.“

Im Nachhinein betrachtet sie die Zeit in der Bank als perfekte Ergänzung zu dem, was sie heute macht. „Schon immer wollte ich den Menschen in seiner Gesamtheit sehen.“ Der Abschied erwies sich dennoch als nicht ganz so einfach wie gedacht. „Man steht morgens auf und nichts ist mehr so wie vorher.“ Eine große Leere war plötzlich da. Sie hatte unterschätzt, „wie sehr man sich mit einer Rolle definiert“.

Nadine Berdi entwickelt die elp-Methode

Diesen Zustand wollte sie ändern und streckte ihre Fühler in alle Richtungen aus, um dem mentalen Tief zu entkommen. „Ich schaute mir die verschiedensten Methoden an, machte Ausbildungen als Mentaltrainer sowie in Hypnose.“ Sie beschäftigte sich mit der klassischen Psychologie. Die Veränderung trat ein: Zunächst bei ihr selbst. Dann folgten die Arbeit mit anderen Menschen und weitere Fortbildungen. „Es kamen plötzlich viele Menschen auf mich zu, das war in meinem Leben ein ganz markanter Entwicklungsprozess.“ Berdi stieg immer tiefer in die Materie ein, spezialisierte sich und entwickelte die elp-Methode, um Blockaden bei Menschen zu lösen.

elp-Bücher im Eigenverlag erschienen

Im Sommer 2022 hielt sie einen Kurs „Create the change course“ mit wöchentlich wechselnden Themen. „Daraus entstand die Idee mit den Büchern. Der sechsmonatige Kurs war die Vorarbeit für die beiden Werke.“ Ursprünglich gedacht für Coaches, wurde Basiswissen in die beiden Bücher gepackt. Hierin fasst Berdi den Stoff aus ihren Seminaren zusammen. In Rekordzeit schrieb sie ihre Erstlingswerke von Anfang Mai bis Ende Oktober, steckte ihren ganzen Sommerurlaub in das Projekt. „Ich habe mit dem Buchschreiben angefangen wie Spielen auf der grünen Wiese, und dann kam immer mehr Realität dazu. Die Frage, wer macht mir was? Lektorat, Design, Druck – im Internet gab es recht erschreckende Erfahrungen.“ Es gelang ihr dann über private Kontakte, all diese Dinge zu regeln und die Bücher nun erstmals im Eigenverlag herauszugeben.

Ihre beiden Bücher mit den Titeln „Mit elp zum Glück“ und „Mit elp zum Erfolg“ sind im Dezember 2022 als Taschenbuch erschienen. Berdi sagt über ihre Werke: „Sie verändern das Leben. Glück und Erfolg sind kein Zufall.“ Es sind zwei Bücher geworden, weil Menschen sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen: „Die einen sagen, ich arbeite an mir selbst, an meinem persönlichen Glück, die anderen wollen an ihrer Karriere basteln.“