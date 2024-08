Fotos von der Eröffnung Neuer Moselblümchen-Rekord beim Weinfest der Mittelmosel (Fotos/Video)

In diesem Jahr gelang das sogar mit einem neuen Rekord. 657 Menschen in traditioneller Tracht und Winzerkittel beteiligten sich an dem Brauch, der fester Bestandteil des Auftaktes zum jährlichen Weinfest an der Mittelmosel ist. Rekordverdächtig war auch das Alter des jüngsten Teilnehmers. Er war gerade einmal 9 Wochen alt und dürfte allerdings den Großteil „seines Auftritts“ verschlafen haben. Den Preis für die weiteste Anreise teilten sich Moselblümchen aus Brasilien und Indien.