Nach Sanierung der Anlage Das planen die neuen Pächter mit dem Minigolfplatz in Bernkastel-Kues

So richtig im Blickfeld scheint der Minigolfplatz in Bernkastel-Kues in der Vergangenheit nicht gewesen zu sein. Auf der Homepage der Stadt ist mal von 18 und mal von zwölf Bahnen die Rede. Bis vor Kurzem war auch ein Foto einer kaputten Bahn zu sehen, das von einem Besuch eher abhielt, statt dazu einzuladen.