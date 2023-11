„Pläne liegenin der Schublade“ Neuer Antrag für zweite Zufahrt zum Kueser Plateau – Grüne würden dafür auch Wald opfern

Als vor etwa 50 Jahren das Kueser Plateau mit einer richtigen Zufahrt erschlossen wurde, hatte das nur einen Grund. Das dort entstehende Reha-Zentrum mit seinen Kliniken musste gut erreichbar sein. Kaum einer dürfte geahnt haben, was ein halbes Jahrhundert später dort oben los ist. Drei Wohngebiete, Hotels, Restaurants, Tennisplätze und Tennishallen, das DRK-Sozialwerk mit zwei Standorten und Werkstätten, die Mosellandhalle und so weiter. Der Verkehr zum und vom Plateau hat sich vervielfacht. Allein 60 Busse des DRK sind dort jeweils viermal am Tag unterwegs. Da wundert es nicht, dass immer wieder über eine weitere Zufahrt diskutiert wird.