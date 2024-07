Kommunalpolitik Der neue Steuermann für Bernkastel-Kues präsentiert sein Team

Es war der Moment, auf den viele gewartet haben: In der jüngsten Stadtratssitzung in Bernkastel-Kues ist Roman Bastgen offiziell als neuer Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues vereidigt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Port an, der dieses Amt 23 Jahre ausgeübt hatte. Am Freitag, 12. Juli, 18.30 Uhr, zog Wolfgang Port die golden glänzende Bürgermeisterkette aus und zog sie dem 39-jährigen Roman Bastgen über den Kopf. In der Güterhalle applaudierten viele Bürger dem nun auch ins Amt gehobenen neuen Bürgermeister, der bei der Kommunalwahl im Juni als CDU-Kandidat aus dem Stand heraus 52,4 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt, während seine zwei Mitbewerber Eric Achtermann (FDP) 30,9 Prozent und Karin Faß (SPD) 16,7 Prozent der Stimmen erhalten hatten.