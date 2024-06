Emissionsfrei Neues Eventboot öffnet in Bernkastel-Kues: Was die „Lagune“ bietet

Die Anlieferung hat länger gedauert als geplant, aber nun kann Ludwig Koller am Samstag sein neues Eventboot in Bernkastel-Kues endlich offiziell eröffnen: Ab Samstag, 17 Uhr, hat die Stadt an der Mosel eine neue Errungenschaft, denn dann öffnet die „Lagune“ ihre Pforten für die Öffentlichkeit. 18 Meter lang, 4,80 Meter breit, ausgelegt für bis zu 60 Personen ist das Boot, das in Kues vor Anker liegt, rund 200 Meter entfernt vom Parkplatz an der Moselbrücke, vor der Seniorenresidenz.