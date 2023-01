Handel & Gastronomie : Branchenmix wird untersucht

Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues erhält im Rahmen des Modellvorhabens „Innenstadt-Impulse“ eine Landesförderung in Höhe von 224.000 Euro. Welche Impulse braucht die Innenstadt?

Im Kern geht es bei dem Projekt in Bernkastel-Kues zunächst mal um eine Analyse. Mit der Finanzspritze wolle die Stadt den Branchenmix in der Innenstadt analysieren, sagt Port. Der Ist-Zustand mit Geschäften sowie auch dem gastronomischen Angebot werde untersucht. Und dann solle das Gutachten auch die Frage beantworten, was die Innenstadt brauche, um zu überleben und eine entsprechende Kundenfrequenz zu halten. Der Stadtbürgermeister erwartet sich von dem Gutachten also auch Handlungsempfehlungen für die Zukunft. “Was gibt es für Trends in der Entwicklung und wie kann man die Leerstände da mit einbauen? Was ist da auf der Fläche möglich und könnte ein Frequenzbringer sein?“ In der Innenstadt seien einige Leerstände zu finden, sagt Port, „zwar nicht in den Hauptflaniermeilen, aber in der Peripherie. Da müssen wir mal schauen, was wir dort ansiedeln können.“ Die Analyse werde zudem den „Brückenkopf“ auf der Kueser Seite, den Port mit zur Innenstadt zählt, umfassen. Der Stadtbürgermeister freut sich über den Geldsegen aus Mainz, „weil die Förderung uns wie weitere kleine Bausteine dabei hilft, dem negativen Trend, der seit Corona viele Innenstädte ergriffen hat, entgegenzuwirken“. Nur wenn der Branchenmix attraktiv sei, so Port, kämen Leute in die Innenstädte. Port: „In einer unattraktiven Innenstadt werden Sie dagegen keine Leute sehen. Deshalb steht sie im Fokus unserer Aufmerksamkeit.“