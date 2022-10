Infrastruktur : Fit für die Zukunft: Bernkastel-Kues will Entwicklungskonzept vorantreiben

Was macht Bernkastel-Kues lebenswert? Was kann und soll verbessert werden? Damit wird sich das Entwicklungskonzept für die Stadt befassen. Die Bürger sollen daran beteiligt werden. Foto: m_mo <m_mo@volksfreund.de>

Bernkastel-Kues Wo steht die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in zehn oder 20 Jahren? Um das herauszufinden und sich entsprechend aufzustellen, will das Rathaus ein Entwicklungskonzept vorantreiben.

Energiekrise, Kimawandel, Digitalisierung - vieles ist derzeit im Umschwung. Das bedeutet für jeden Einzelnen eine Herausforderung, aber auch für die Kommunen um Landkreis. In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wurde bereits im Frühjahr ein Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben, um die Verbandsgemeinde auf die Zukunft auszurichten. Die Schwerpunkte des Konzepts liegen vorrangig bei aktuellen Themen wie dem demografischen Wandel, Bevölkerungsrückgang, Klimaschutz, Mobilität, Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung und Energie-Management.

Ziel eines solchen Konzeptes sei es, in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme der Kommune zu erstellen, wie Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, erläutert. Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme sowie einer Stärken-Schwächen-Analyse könnten dann Vorschläge und Maßnahmen erarbeitet werden, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen und die Lebensbedingungen der Bürger zu verbessern. Dazu zähle auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine zukunftsorientierte Mobilität. Die Corona-Pandemie habe zudem gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist und welche Perspektiven in der Arbeitswelt möglich sind, wozu auch Homeoffice zählen könnte.

Was im Entwicklungskonzept für Bernkastel-Kues zusammengetragen werden soll

Wächter legt Wert darauf, alle künftigen Strategien und Pläne in einem Entwicklungskonzept zusammenzufassen, sodass Lebensqualität, Technologie und Wirtschaft in einem ausgereiften Konzept verbunden und damit auch die einzelnen Ortsgemeinden miteinander vernetzt seien. Der ländliche Raum solle gleichzeitig als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum weiterentwickelt werden.

In einem ersten Schritt soll der Bestand untersucht werden, zum Beispiel mit einem Fragenkatalog für die Bürger. Unter anderem soll auch geprüft werden, wie die Situation im medizinischen Bereich ist, wie viele Ärzte, Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen vorhanden sind und wie die Situation an den Schulen und Kitas ist. Auch Klimaschutz, Mobilität, Tourismus und Wirtschaft spielen dabei eine Rolle. Anschließend soll ein Szenario entwickelt werden, wo die Verbandsgemeinde in zehn, 20 und in 50 Jahren stehen könnte.