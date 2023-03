Innenstadtentwicklung an der Mosel Warum Bernkastel-Kues mit Handyortung die Besucherströme messen will

Eine Viertelmillion Euro hat Bernkastel-Kues vom Land erhalten, um am Modellprojekt „Innenstadtimpulse“ teilzunehmen. Das Projekt soll es Kommunen ermöglichen, unter anderem ihre Innenstädte attraktiver zu machen. In Zeiten des boomenden Internet-Versandhandels und gestiegener Energiekosten kommt es in vielen Städten in Rheinland-Pfalz zu Leerständen in den Einkaufsstraßen. Mit dem Fördergeld können verschiedene Maßnahmen finanziert werden. Dazu zählt auch ein Monitoring der Besucher. Denn es ist wichtig, herauszufinden, wo sich die Besucher überhaupt aufhalten und in welchen Bereichen sie sich bewegen.