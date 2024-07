Neubaugebiet Hausbau statt Weinbau: Wo in Bernkastel-Kues das nächste Baugebiet entstehen könnte

Baugebiet „Kardinalsberg“: Hört sich doch gut an. Ob die Pläne umgesetzt werden können? Das hängt von den Eigentümern der Grundstücke in der gleichnamigen Weinbergslage ab, die an Kardinal Nikolaus Cusanus (1401-1464), den berühmtesten Sohn der Stadt Bernkastel-Kues, erinnert. Wenn sich möglichst viele der Besitzer zum Verkauf von Weinbergen entscheiden, könnte dort in den nächsten Jahren ein Baugebiet entstehen.