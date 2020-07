Mehrere Wochen lang : Ein Glas Wein und ein spektakulärer Blick

Eine neue Attraktion: In Bernkastel-Kues soll bald ein Riesenrad dieser Art stehen. Foto: TV/Reuzenradbouw Lamberink

Bernkastel-Kues Ein Riesenrad soll vom 11. Juli an in Bernkastel-Kues zusätzliche Touristen anziehen. In der Spezialanfertigung aus den Niederlanden sollen Winzer auch Weinproben anbieten können.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Myriam Kessler

In 35 Metern luftiger Höhe mit einem Gläschen Wein den spektakulären Panoramablick auf die Fachwerkhäuser und Weinberglandschaft in Bernkastel-Kues erleben: Besucher der Moselstadt können sich an das London-Eye-Riesenrad der Themse-Metropole erinnert fühlen, zu dem immer wieder viele Touristen strömen. Denn auch in Bernkastel-Kues wird ab Samstag, 11. Juli, eine Riesenrad stehen, das einen neuen Blick auf die Mosellandschaft bietet. Die Spezialanfertigung aus den Niederlanden wird dort für mehrere Wochen in Betrieb sein.

In den 24 Gondeln genießen maximal 144 Gäste nicht nur die schöne Aussicht. Bianca Waters von der Geschäftsführung der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues verrät zudem, dass in luftiger Höhe kleinere Events wie Weinproben mit Winzern möglich seien. Das Riesenrad solle so ähnlich vielfältig genutzt werden können wie das Wittlicher Autokino.

Das Fahrgeschäft soll den Schaustellern eine Plattform bieten und in der Corona-Krise für zusätzlichen Tourismus im Ort sorgen.